Vasco Rossi | In questo periodo oscuro celebro la vita sul palco – Video

Stasera, il palco dello stadio Olimpico di Torino si illuminerà con l'energia travolgente di Vasco Rossi. In un periodo segnato da incertezze, il suo "Vasco Live Duemilaventicinque" diventa un inno alla vita e alla rinascita. Il rocker promette un concerto che farà vibrare le emozioni, dimostrando come la musica possa essere una luce nel buio. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica e coinvolgente!

(Adnkronos) – Vasco Rossi darà il via stasera al suo tour estivo con la prima data del 'Vasco Live Duemilaventicinque' allo stadio Olimpico di Torino. "In questo periodo così buio, oscuro, il mio è un concerto di luce, lo spettacolo più potente ed emozionante della storia", ha detto il rocker di Zocca, 73 anni, incontrando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video

Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Cerca Video su questo argomento: Vasco Rossi Periodo Oscuro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vasco Rossi: «Voglio ancora una vita spericolata»; Formula 1 , oggi qualifiche del Gp di Spagna: orario e dove vederle; Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vasco Rossi: "In questo periodo oscuro celebro la vita sul palco" - Video

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Vasco Rossi darà il via stasera al suo tour estivo con la prima data del 'Vasco Live Duemilaventicinque' allo stadio Olimpico di Torino. "In questo periodo così buio, oscuro, il mio è un ...

Vasco, celebro la vita con la musica in questi tempi oscuri

Riporta msn.com: "Questo è lo spettacolo più potente del mondo". Parola di Vasco, che questa sera dallo Stadio Olimpico Grande Torino inaugura ufficialmente, dopo l'anteprima a Bibione, il 'Vasco Live Duemilaventicinq ...

Vasco: «Non voglio una vita spericolata, siamo tutti una vita spericolata. L'Inter? Spero travolga gli antipatici e ricchi parigini»

Segnala msn.com: Una vita spericolata quattro decenni dopo. Qualcosa è cambiato. Con quella canzone iconica Vasco Rossi ha deciso di aprire i concerti del tour 2025, 12 date in 6 città (sold out da mesi) dopo le prove ...