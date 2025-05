Vasco Rossi a Torino il grande rock che celebra la vita

Vasco Rossi ha fatto tappa a Torino, portando con sé il suo inconfondibile rock che celebra la vita. Con 36mila fan in visibilio, il Komandante ha dimostrato che, nonostante i tempi incerti, la musica unisce e scalda i cuori. Questo evento non è solo un concerto, ma un simbolo di resilienza in un'epoca in cui il bisogno di connessione è più forte che mai. Preparati a vivere le emozioni!

(Adnkronos) – Viva Vasco, viva la vita. Il Komandante è tornato. E lo ha fatto come solo lui sa fare: con uno stadio pieno (36mila persone e altrettante attese domani), una scaletta incendiaria e un pubblico che non ha mai smesso di seguirlo. All’Olimpico di Torino va in scena il primo capitolo del Vasco Live . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vasco Rossi, a Torino il grande rock che celebra la vita

Vasco infiamma Bibione: un inno alla vita per il Fan Club tra musica, emozioni e messaggi forti

Il 26 maggio 2025, Vasco Rossi ha infiammato il pubblico di Bibione con un concerto esclusivo, dedicato al suo fan club e a una platea composta da docenti, studenti e famiglie.

Vasco Rossi, a Torino il grande rock che celebra la vita

Segnala msn.com: Il rocker di Zocca, 73 anni, dà il via al suo tour estivo. Tra i 36mila presenti allo stadio Olimpico anche Don Ciotti: "Epoca buia, il mio concerto di luce" Viva Vasco, viva la vita. Il Komandante è ...

Vasco, tutto esaurito per il primo concerto a Torino

ilsecoloxix.it scrive: Torino - Rompe gli schemi Vasco Rossi e inizia il primo dei due concerti allo stadio del Grande Olimpico con Vita spericolata che fa esplodere il pubblico. C’è il tutto esaurito e ci sono i bagarini ...

A Torino è il giorno di Vasco Rossi: "Sarà il concerto più potente ed emozionante del secolo"

Riporta msn.com: Il conto alla rovescia è finito. Vasco Rossi torna sul palco dello Stadio Olimpico Grande Torino per dare ufficialmente il via al suo Vasco Live Duemilaventicinque.