Vasco Brondi torna in concerto nell’estate 2025 con quattro atti unici

Vasco Brondi sorprende tutti e nel 2025 porta in scena quattro concerti unici, lontani dai tradizionali tour. Questi eventi saranno veri e propri atti teatrali, ognuno con un’identità distintiva, creando un'esperienza coinvolgente che va oltre la musica. In un'epoca in cui l’arte dal vivo cerca nuove forme di espressione, Brondi si fa pioniere di un cambiamento audace. Preparati a vivere un’estate indimenticabile!

, quattro appuntamenti diversi tra loro, che escono dal concetto classico di tour. Vasco Brondi torna in concerto nell'estate 2025 con quattro eventi concepiti come gesti compiuti, ognuno con un proprio titolo, un proprio immaginario, un proprio respiro. Tra luglio e agosto, in quattro scenari diversi – una scalinata cittadina, un lago di montagna, un anfiteatro tra le colline, un chiostro vicino al mare – il cantautore di Ferrara proporrà forme sempre nuove di incontro tra musica, parole, letture e visioni. Ogni evento sarà il frutto di un'intuizione, di un'urgenza, di una connessione profonda con il tempo e lo spazio che lo ospitano.

