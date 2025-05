Variante Nimbus NB 1 8 1 | mutazioni critiche e diffusione in 22 paesi monitorate

La variante Nimbus NB.1.8.1 ha fatto il suo ingresso nel mondo il 22 gennaio 2025, suscitando preoccupazione per la sua rapida diffusione in 22 paesi. Mentre il mondo cerca di tornare alla normalità post-pandemia, questa nuova mutazione del Sars-CoV-2 ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili. Monitorare le varianti non è solo una questione sanitaria, ma un passo cruciale verso la sicurezza globale. Prepariamoci a un futuro che richiede attenzione e responsabilità !

Il 22 gennaio 2025 si è registrato il primo segnale della presenza della variante NB.1.8.1, nota anche come Nimbus, come evidenziato dai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità. In quella data è stato prelevato il campione iniziale, dando inizio ad un monitoraggio che ha rivelato come questa nuova forma del Sars-CoV-2 si sia diffusa silenziosamente.

Covid, è allerta per la nuova variante Nimbus. L’Oms: “L’attività del virus torna ai livelli di luglio 2024”

L’OMS ha emesso un’allerta riguardo alla nuova variante Covid-19, denominata Nimbus, mentre l'attività del virus torna ai livelli di luglio 2024.

