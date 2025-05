Vandali e ladri scatenati nella notte a Torino Regio Parco | 15 auto danneggiate nel parcheggio sotterraneo

Una notte di terrore nel cuore di Torino: 15 auto vandalizzate nel parcheggio sotterraneo di piazza Sofia. I vandali hanno preso di mira i finestrini, lasciando i proprietari in preda alla paura e all'incertezza. Questo episodio si inserisce in un trend inquietante di persistenza della criminalità urbana nelle nostre città. In un contesto dove la sicurezza è sempre più al centro del dibattito pubblico, cosa possiamo fare per proteggere i nostri beni?

Strage di finestrini di auto nella notte di oggi, sabato 31 maggio 2025, nel parcheggio sotterraneo gestito da Gtt in piazza Sofia a Torino. I veicoli danneggiati sono stati almeno una quindicina. Non è chiaro a quanti di questi sia stato portato via qualcosa. Sul posto, stamattina, sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Vandali e ladri scatenati nella notte a Torino Regio Parco: 15 auto danneggiate nel parcheggio sotterraneo

