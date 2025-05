Valtur Brindisi da Verona arriva la guardia Zach Copeland

Valtur Brindisi accoglie a braccia aperte Zach Copeland, guardia americana classe 1997! Proveniente da una stagione intensa tra Napoli e Verona, Copeland porta con sé un mix di energia e talento che promette di infiammare il parquet. In un contesto in cui il basket italiano sta vivendo una nuova rinascita, la sua presenza potrebbe essere il tassello decisivo per il successo della squadra. Non resta che aspettare di vederlo all'opera!

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni dell’atleta americano Zach Copeland, guardia americana classe 1997, proveniente da una stagione vissuta in Italia tra Napoli (Lega A) e Verona (Serie A2). Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo annuale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Valtur Brindisi, da Verona arriva la guardia Zach Copeland

Una Rivierabanca strabordante piega la Valtur, ora i biancorossi a Brindisi per chiudere la serie

Una straordinaria performance della Rivierabanca Rimini piega la Valtur Brindisi e segna il 2-0 nella serie dei quarti di finale.

