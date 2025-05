Vallejo lascia il Real Madrid e non giocherà la Coppa del Mondo di Club

È ufficiale: Jesús Vallejo lascia il Real Madrid e non parteciperà alla Coppa del Mondo per club. Una mossa attesa che segna la fine di un capitolo per il giovane difensore, ora free agent. In un panorama calcistico in continua evoluzione, il suo futuro sarà determinante: riuscirà a rinascere altrove? Seguiamo insieme questa storia, perché nel calcio ogni addio può trasformarsi in un nuovo inizio!

2025-05-30 20:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: È stata un’uscita cantata e questo pomeriggio il Real Madrid Lo ha reso ufficiale. Jesús Vallejo cessa di appartenere alla disciplina bianca e diventa un agente libero. Il White Club ha annunciato in una dichiarazione la marcia del centro dopo cinque stagioni difendendo l’elastico di Madrid. Le apparizioni di Vallejo con Madrid sono state quasi testimoniali. La difesa ha giocato solo 4 partite in campionato in questa stagione e tre di loro sono stati in questo tratto finale del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

