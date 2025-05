Valerie Mahaffey addio all’attrice di Desperate housewives e Young Sheldon

Un addio che segna la televisione americana: Valerie Mahaffey, l'amatissima attrice di "Desperate Housewives" e "Young Sheldon", ci lascia a 71 anni. Con il suo talento per personaggi eccentrici e la comicità raffinata, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico. In un'epoca di serialità in continua evoluzione, la sua versatilità rimarrà un riferimento per le nuove generazioni di artisti. Un tributo a chi ha saputo farci ridere e riflettere

È morta a 71 anni Valerie Mahaffey, volto amatissimo della televisione americana, interprete di personaggi eccentrici, ironici, malinconici. La sua comicità elegante e il suo stile raffinato hanno attraversato decenni di serialità, dal teatro a Broadway fino a ruoli memorabili in serie cult e film d'autore. L'attrice si è spenta venerdì 30 maggio a Los Angeles, come confermato dalla sua addetta stampa Jillian Roscoe. Nata in Indonesia nel 1953, cresciuta tra l'Asia e gli Stati Uniti, Valerie Mahaffey si era trasferita da bambina ad Austin, in Texas, dove si era laureata all'Università nel 1975.

