Valeria Marini fa il suo ingresso trionfale in "Beautiful", la soap opera che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Girata tra le meraviglie di Capri e Napoli, la sua partecipazione è un segno del crescente interesse per il talento italiano a livello globale. “Un’emozione unica”, confida l'attrice. Con nomi come Luisa Beccaria e Ginevra Lamborghini al fianco, questa avventura promette di attirare ancora di più l'attenzione dei fan!

Valeria Marini debutta in “Beautiful” come guest star nelle puntate girate tra Capri e Napoli. “Un’emozione unica”, racconta. Nel cast anche Luisa Beccaria, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valeria Marini sbarca in “Beautiful”: diva italiana nella soap più vista al mondo

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

