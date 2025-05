Valeria Marini guest star in Beautiful a Napoli e Capri in ambienti storici

Valeria Marini, icona dello spettacolo italiano, sbarca in un contesto internazionale affascinante: le storiche strade di Napoli e Capri diventano il palcoscenico perfetto per la sua interpretazione in Beautiful. Questa collaborazione segna un trend crescente di connessioni tra la cultura italiana e il panorama delle soap opera globali. Non perdere l’occasione di vedere come il fascino partenopeo si intreccia con le trame di una delle serie più seguite al mondo!

Valeria Marini torna a incantare il pubblico, approdando in un ruolo da protagonista in una delle soap opera più amate al mondo. Dopo diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, l’ex primadonna sarda si unisce al cast di Beautiful per le riprese svoltesi tra Napoli e Capri. La sua partecipazione rappresenta un ulteriore capitolo nella sua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Valeria Marini guest star in Beautiful a Napoli e Capri in ambienti storici

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

Cerca Video su questo argomento: Valeria Marini Guest Star Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Valeria Marini attrice in Beautiful? Il ruolo speciale; Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri; Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri; Valeria Marini debutta nella nota soap opera: sarà la guest star. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valeria Marini debutta nella nota soap opera: sarà la guest star

Scrive msn.com: Valeria Marini sarà guest star in Beautiful: interpreterà sé stessa nelle puntate girate tra Napoli e Capri. Valeria Marini, protagonista della controversa vicenda con la madre, fa il suo ingresso nel ...

Beautiful, Valeria Marini guest star nelle puntate italiane

Da superguidatv.it: Le riprese italiane di Beautiful vedranno una guest star d'eccezione: Valeria Marini interpreterà sé stessa sul set di Napoli e Capri della soap americana.

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli

Segnala fanpage.it: Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful nelle puntate girate tra Napoli e Capri ...