Valeria Angione e l’incontro con De Luca | Non ce l’ho con gli uomini Il vero problema è educativo

Valeria Angione, influencer da 800mila follower, affronta il dibattito educativo dopo l'incontro controverso con De Luca. "Non ce l'ho con gli uomini", chiarisce, puntando il dito su una questione cruciale: l'educazione dei giovani. In un'epoca in cui i social media amplificano ogni voce, il suo messaggio invita a riflettere su come formiamo le nuove generazioni. Un'opportunità per ripensare insieme il nostro ruolo nella società!

L'influencer, che ha 800mila follower su Instagram e 500 mila su Tik Tok e con i suoi monologhi riempie i teatri, dopo la pioggia di critiche seguite all'incontro con il governatore De Luca, ha voluto spiegare meglio cosa avesse inteso con "il problema è il ragazzo che l'ha.

Lo scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’influencer Valeria Angione ha al centro la tragedia di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa, sollevando un acceso dibattito sul femminicidio e la lotta contro la violenza di genere.

