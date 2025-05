Valditara smaschera l’ipocrisia di Schlein sui femminicidi | Fa polemiche strumentali | a scuola già si insegna il rispetto

Il ministro Valditara punta il dito contro l'ipocrisia politica sul tema dei femminicidi, invitando a non strumentalizzare una questione così delicata. In un momento in cui la sensibilizzazione su rispetto e uguaglianza è fondamentale, è cruciale mantenere il focus sull'educazione. Le scuole già promuovono valori essenziali: è ora di trasformare le parole in azioni concrete. Riflessioni come queste possono farci capire quanto sia urgente agire insieme, senza divisioni.

È un appello a non strumentalizzare il tema dei femminicidi quello che arriva dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Una presa di posizione che si è resa necessaria di fronte all’insistenza con cui Elly Schlein, invocando una collaborazione tra tutte le forze politiche, in questi giorni va continuando a ripetere, sostanzialmente, che «manca completamente la prevenzione» a partire dall’ educazione a scuola. Una circostanza che non risponde alla realtà, visto che «già a settembre dell’anno passato – ha ricordato Valditara – abbiamo pubblicato le nuove Linee guida sull’educazione civica dove si sottolinea l’importanza dell’educazione a relazioni corrette e all’educazione al rispetto della donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Valditara smaschera l’ipocrisia di Schlein sui femminicidi: «Fa polemiche strumentali: a scuola già si insegna il rispetto»

Cerca Video su questo argomento: Valditara Smaschera Ipocrisia Schlein Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Commemorazione Papa, Schlein: “Non merita ipocrisia da chi non ha mai seguito i suoi appelli”

repubblica.it scrive: “Papa Francesco non ha mai fatto scelte allo scopo di essere amato, ha sempre fatto gesti senza ipocrisia e infingimenti ... e quello che faceva”, insiste Schlein, “sulla pace a Gaza ...

Schlein: "No ipocrisia da chi deporta"

Come scrive rainews.it: Quello che non merita è l'ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ... I parlamentari di maggioranza non hanno applaudito l'intervento della Schlein per la commemorazione di Francesco.

Schlein, il Papa non merita ipocrisia di chi deporta i migranti

Secondo ansa.it: Schlein, il Papa non merita ipocrisia di chi deporta i migranti Centrodestra non applaude l'intervento della segretaria del Pd ROMA , 23 aprile 2025, 16:40 ...