Il ministro Valditara scuote il dibattito sul femminicidio, ribadendo che non è solo un problema di educazione sessuale, ma un tema culturale profondo. In un'epoca in cui i diritti delle donne sono al centro dell'attenzione, diventa cruciale il ruolo dei genitori nell'insegnare il rispetto e la gestione dei rifiuti. Questa riflessione invita a considerare le radici del problema, un passo fondamentale per una società più equa.

Il ministro dell'Istruzione sottolinea l'impegno del governo nella prevenzione dei femminicidi e dell'educazione al rispetto. Un ruolo fondamentale è svolto dai genitori, che devono "abituarli a sopportare i 'no'".

