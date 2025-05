Valditara | Docenti che non sono degni del ruolo che ricoprono devono essere sanzionati

Il ministro Valditara lancia un chiaro messaggio: il rispetto per la figura dell'insegnante è sacrosanto. In un'epoca in cui il dibattito sulla qualità della formazione è sempre più acceso, è essenziale garantire che ogni docente rappresenti un modello di integrità, sia in aula che online. Sanzionare comportamenti inadeguati non è solo una necessità, ma un passo verso una scuola più autorevole e rispettata. Gli insegnanti sono i pilastri del nostro futuro!

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza di tutelare l’integrità della figura dell’insegnante, ribadendo che “ non è più possibile tollerare comportamenti che, in pubblico o sui social, compromettono il decoro e la dignità richiesti a una professione tanto delicata ”. L’intervento arriva a seguito del caso riguardante un presunto docente, residente in Campania, che avrebbe pubblicato sui social un messaggio offensivo nei confronti della presidente del Consiglio e della figlia minore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro.

