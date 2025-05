Val Bidente protagonista di un nuovo modello di sviluppo territoriale basato sul wellness

Il Val Bidente si fa portavoce di un nuovo modello di sviluppo territoriale incentrato sul wellness, proprio mentre il trend del benessere conquista sempre più l'attenzione globale. Durante Riminiwellness, Fausto Faggioli ha sottolineato come le aree interne italiane possano trasformarsi in destinazioni di eccellenza per il turismo salutare. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza e la tranquillità della natura, ricaricando corpo e mente. Sei pronto a scoprirlo?

All’interno della prestigiosa cornice di Riminiwellness, fiera internazionale del benessere e del vivere sano, Fausto Faggioli – territorial marketing manager e presidente di Earth Academy – ha portato l’attenzione sulle aree interne italiane e sulle loro straordinarie potenzialità di sviluppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Val Bidente protagonista di un nuovo modello di sviluppo territoriale basato sul wellness

Cerca Video su questo argomento: Val Bidente Protagonista Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La Val Bidente del futuro?. Progetto ‘Smart Land’

Si legge su msn.com: Trasformare un territorio come la Val Bidente in un moderno Smart Land Turistico. E’ il nuovo progetto lanciato dall’esperto di marketing territoriale Fausto Faggioli in collaborazione con le ...

Premilcuore, accordo fatto con l’alto Bidente

Secondo msn.com: il Comune di Premilcuore ha formalizzato la convenzione per il nuovo servizio con Galeata e Santa Sofia (capofila), anche se non si trova in val Bidente, ma nella valle del Rabbi, dove del resto ...

Val Bidente, tornano le sagre autunnali

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Cusercoli e Santa Sofia Il Covid quest’anno non è riuscito a scalfire il ricco calendario autunnale della Valle del Bidente, dove stanno per tornare le sagre d’autunno per la gioia di ...