Vagava con un coltello e tre grammi di cocaina Denunciato un 19enne

Nella notte di piazza Prampolini, un 19enne è stato denunciato per possesso di cocaina e un coltello. Questo episodio mette in luce una preoccupante tendenza: l'aumento dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. Un allerta che richiama l'importanza di interventi educativi e sociali, per combattere la cultura del consumo e garantire un futuro più sicuro. Chiudere gli occhi non è più un'opzione.

Vagava nel cuore della notte in piazza Prampolini con un coltello e diverse dosi di cocaina. Sorpreso per un controllo da parte dei carabinieri, è stato denunciato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nonché porto abusivo di armi. A finire nei guai, un 19enne africano, domiciliato a Correggio. I militari della sezione radiomobile, impegnati in alcuni servizi di perlustrazione nella notte di ieri poco dopo le 2, hanno notato il giovane con fare sospetto. Quando si sono avvicinati, lui ha risposto con un atteggiamento ostile. Così, è scattata la perquisizione: nei pantaloni nascondeva sei bustine di cellophane termosaldate, contenenti cocaina del peso complessivo di 3 grammi e un coltello della lunghezza di 21 centimetri (di cui 9 centimetri di lama). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vagava con un coltello e tre grammi di cocaina. Denunciato un 19enne