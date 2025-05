Vaccino Covid report depositato al Senato Usa sui Pfizer Papers | Morti occultati e dati falsificati per ottenere l' approvazione del siero

Un recente report depositato al Senato USA solleva inquietanti interrogativi sui "Pfizer Papers": morti occultate e dati manipolati per ottenere l’approvazione del vaccino. Se i decessi fossero stati registrati correttamente, l'autorizzazione dell'FDA avrebbe potuto vacillare. Questo scandalo evidenzia un tema sempre più attuale: la trasparenza nella salute pubblica. Cosa significa davvero fidarsi dei dati ufficiali? La verità potrebbe essere più complessa di quanto pensiamo.

Se i decessi fossero stati registrati come richiesto dal protocollo, l'autorizzazione dell'FDA sarebbe potuta essere fortemente compromessa, in quanto i dati reali mostrano che i tassi di mortalità erano simili tra il gruppo dei vaccinati e quello dei non vaccinati Pfizer ha manipolato i dati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, report depositato al Senato Usa sui Pfizer Papers: "Morti occultati e dati falsificati per ottenere l'approvazione del siero"

Vaccino Covid e antinfluenzale, dietrofront Moderna, ritirata richiesta per via libera a siero combinato: “Non disponibili dati sull’efficacia”

Moderna ha annunciato il ritiro della richiesta di autorizzazione per il suo vaccino combinato contro COVID-19 e influenza stagionale, destinato agli adulti over 50.

