Un déjà vu che fa sognare: USE Rosa riconferma Alessio Cioni e Irene Ruffini per la stagione 2025. Una scelta che sottolinea continuità e stabilità in un mondo sportivo sempre più caratterizzato da cambiamenti repentini. Cioni, al sedicesimo anno alla guida, rappresenta un faro di esperienza, mentre Ruffini porta freschezza e innovazione. Saranno in grado di stupire ancora? La nuova stagione promette emozioni indimenticabili. Non perderteli!

Déjà vu in casa Use Rosa. Siamo a maggio 2025, ma per un attimo si potrebbe tranquillamente essere tornati indietro nel tempo. Così come lo scorso anno, infatti, la nuova stagione della Scotti riparte ancora una volta da loro due. Dopo aver ufficializzato la permanenza in panchina di Alessio Cioni, al sedicesimo anno consecutivo alla guida del team biancorosso (un record per il club empolese), ecco infatti anche quella di Irene Ruffini. L’esterna classe 2003 di San Casciano ma cresciuta nel vivaio Use, avrà quindi i gradi di capitano anche nel prossimo campionato di Serie A2. Per la giocatrice alta 175 centimetri che ha alzato al cielo la prima storica Coppa Italia di A2 biancorossa, prosegue così il proprio lungo e costante percorso di crescita che, dalle giovanili, l’ha portata ad essere un punto fisso della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Use Rosa: Alessio Cioni e Irene Ruffini confermati per la stagione 2025

