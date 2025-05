Usa Trump annuncia che porterà i dazi sull' acciaio al 50%

Donald Trump alza la posta: i dazi sull'acciaio passano dal 25% al 50%. Durante un incontro a Pittsburgh con i lavoratori di Us Steel, il presidente ha sottolineato l'importanza della produzione interna, in un momento in cui le tensioni commerciali globali si intensificano. È un segnale chiaro: l'America punta a proteggere la sua industria. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere il futuro del mercato globale!

Milano, 31 mag. (askanews) - Gli Stati Uniti raddoppieranno i dazi sull'acciaio dal 25% al 50%. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a Pittsburgh, a un incontro con i lavoratori della Us Steel in occasione dell'accordo siglato dall'azienda con la Nippon Steel. Trump, affermando che l'intesa con l'azienda giapponese è "un grande accordo" ha assicurato che Us Steel rimarrà americana. Trump ha aggiunto di aver dimezzato il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti e che il futuro dei lavoratori americani sarà "brillante". "L'età dell'oro è appena iniziata - ha concluso il presidente degli Stati Uniti - e l'America tornerà grande come non lo è mai stata".

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

