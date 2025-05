Usa Politico | Trump vuole revocare la nomina al capo della Nasa amico di Musk

La Casa Bianca sembra voler rivedere la nomina di Jared Isaacman alla guida della NASA, in un contesto dove le alleanze tra politica e tecnologia sono più che mai sotto i riflettori. Questo cambiamento potrebbe segnare una svolta significativa per l’agenzia spaziale, allontanando l’influenza di Elon Musk. Riflessioni su come le relazioni personali influenzino le scelte pubbliche diventano sempre più attuali. Come reagirà il settore privato? Restate sintonizzati!

(Adnkronos) – La Casa Bianca intende ritirare la nomina a capo della Nasa di Jared Isaacman, astronauta privato e miliardario del tech grande amico di Elon Musk, con il quale condivide la passione per lo Spazio. Lo riporta il sito Politico, citando una fonte della Casa Bianca e sottolineando che nei prossimi giorni sarebbe previsto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Felice Ventura guida Rai Pubblicità dopo il blocco politico della nomina di Silvia Calandrelli

Felice Ventura è stato nominato nuovo responsabile di Rai Pubblicità, dopo il blocco politico sulla nomina di Silvia Calandrelli, secondo quanto riportato dall’Adnkronos.

Cerca Video su questo argomento: Usa Politico Trump Vuole Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Connessioni - Quali USA con la presidenza di Donald Trump e che ruolo per l'America nel mondo; Usa, Trump blocca l'iter per visto studenti stranieri: stop a colloqui; L’allarme del New York Times: Trump vuole dividere il mondo tra Usa, Russia e Cina; Cosa sappiamo del blocco ai visti per gli studenti stranieri negli Stati Uniti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, Politico: Trump vuole revocare la nomina al capo della Nasa amico di Musk

Riporta msn.com: (Adnkronos) - La Casa Bianca intende ritirare la nomina a capo della Nasa di Jared Isaacman, astronauta privato e miliardario del tech grande amico di Elon Musk, con il quale condivide la passione per ...

Trump cala nei sondaggi ma resta forte su immigrazione grazie a crollo arrivi in Usa. DATI

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump cala nei sondaggi ma resta forte su immigrazione grazie a crollo arrivi in Usa. DATI ...

Tribunale federale negli Usa blocca i dazi di Trump, sono illegali: cosa succede ora

fanpage.it scrive: Per i dazi di Donald Trump arriva un blocco legale: secondo la corte federale che si occupa di commercio, li ha imposti abusando i suoi poteri, mentre ...