Usa Kennedy Jr | Smetteremo di pubblicare su The Lancet New England Journal of Medicine JAMA sono tutti corrotti - VIDEO

Robert F. Kennedy Jr. scuote il mondo della medicina con una dichiarazione audace: stop alle pubblicazioni su riviste come The Lancet e JAMA, accusate di corruzione. Ma non è tutto: propone riviste governative come nuove fonti di verità scientifica. In un'epoca in cui la fiducia nella scienza è in crisi, questa mossa potrebbe segnare un punto di svolta per l'informazione medica. Saremo pronti a seguire questo nuovo cammino?

In alternativa, Kennedy ha illustrato un piano per lanciare riviste gestite dal governo, che diventerebbero "le riviste più autorevoli" Robert F. Kennedy Jr. ha minacciato di vietare agli scienziati governativi di pubblicare sulle principali riviste mediche del mondo, che ha definito "corrott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Kennedy Jr: “Smetteremo di pubblicare su The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, sono tutti corrotti” - VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Usa Kennedy Jr Smetteremo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Kennedy Jr attacca le riviste mediche e vuole sostituirle con pubblicazioni statali antiscientifiche

Lo riporta globalist.it: Robert F. Kennedy Jr ha annunciato l’intenzione di impedire agli scienziati governativi di pubblicare sulle più importanti riviste mediche internazionali, accusandole senza prove di essere “corrotte” ...

Covid, Pregliasco durissimo: "Decisione Kennedy Jr. assurda e a beneficio dei no vax. Dimostra la stupidità di questo personaggio"

affaritaliani.it scrive: Su Affaritaliani.it l'affondo del virologo Pregliasco contro il segretario alla Salute e ai Servizi Umani degli Stati Uniti d'America Robert F. Kennedy Jr. "Una decisione assolutamente incredibile, a ...

Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA: “Bambini e donne incinte possono non farlo”

Riporta fanpage.it: Il Ministro della Sanità americana, Robert Kennedy Jr., ha annunciato che i CDC (l'agenzia federale per la prevenzione e il controllo delle malattie negli ...