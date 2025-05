Usa italiano sequestrato e torturato a New York indagati anche due poliziotti

Un fatto sconcertante scuote New York: Michael Valentino Teofrasto Carturan, un giovane italiano, è stato sequestrato e torturato per ottenere le password del suo conto bitcoin. Ma ciò che colpisce di più è la notizia che tra i possibili coinvolti ci sono anche due poliziotti. Questo episodio getta ombre sulla sicurezza nella grande mela e solleva interrogativi sul crimine organizzato legato alle criptovalute, sempre più al centro di violenze e disordini.

(Adnkronos) – Ci sono anche due poliziotti indagati nel caso del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato a New York per oltre due settimane con l'obiettivo di ottenere le password per accedere al suo conto in bitcoin. Lo scrive il New York Post citando proprie fonti ben informate a condizione di anonimato.

Turista italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, arrestato un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

