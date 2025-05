Usa | Inaccettabile risposta di Hamas

La dichiarazione dell'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, segna un momento cruciale nella complessa dinamica del conflitto a Gaza. La risposta di Hamas, definita "totalmente inaccettabile", non solo ostacola la ricerca di un cessate il fuoco, ma riporta l'attenzione su una questione fondamentale: la necessità di un dialogo concreto. Mentre il mondo si mobilita per la pace, siamo di fronte a un bivio decisivo che potrebbe influenzare il futuro della regione.

21.50 "Totalmente inaccettabile, ci riporta soltanto indietro". Così l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, ha definito la risposta condizionata data da Hamas alla sua proposta per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. "Hamas dovrebbe accettare lo schema che abbiamo presentato come base dei colloqui per una tregua permanente della prossima settimana", ha detto Witkoff. controproposta di Hamas prevede la consegna di 10 ostaggi vivi e 18 corpi e il rilascio di prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" | L'inviato americano: "Risposta inaccettabile"

Il conflitto in Medio Oriente continua a infiammarsi, con Hamas che presenta una controproposta al piano di tregua statunitense.

Witkoff, 'risposta Hamas è inaccettabile, ci porta indietro'

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" | L'inviato americano: "Risposta inaccettabile"

Medio Oriente: sì condizionato di Hamas al piano Usa. Witkoff: 'inaccettabile'

