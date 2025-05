Usa il Pentagono | Un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente | La replica di Pechino | Provocazioni e istigazioni

Tensioni in aumento nel Pacifico: il Pentagono lancia l’allerta su un possibile attacco cinese a Taiwan. Mentre Pechino denuncia provocazioni, gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nell’area. Questo scenario non è solo geopolitica, ma riflette un contesto più ampio di rivalità globale per l’influenza. La questione taiwanese diventa così un campo di battaglia tra potenze, con implicazioni che potrebbero riscrivere gli equilibri mondiali. Rimanete sintonizzati!

Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, aveva affermato che la Cina si prepara a usare la forza in Asia e gli Usa "sono tornati nell'Indo-Pacifico per restarci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, il Pentagono: "Un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente" | La replica di Pechino: "Provocazioni e istigazioni"

...un campanello d'allerta per il mondo intero. Il capo del Pentagono avverte che la tensione tra Stati Uniti e Cina sta raggiungendo un punto critico, in cui i destini di Taiwan e dell'intera regione asiatica sono appesi a un filo.

