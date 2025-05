Usa camion si ribalta | libere 250 milioni di api Lo sceriffo | State in casa Il video

Un episodio incredibile ha scosso la contea di Whatcom: un camion ribaltato ha liberato oltre 250 milioni di api! Gli insetti, vitali per l'ecosistema e l'agricoltura, stanno creando una situazione di emergenza. Lo sceriffo ha esortato i residenti a rimanere in casa. Questo evento sottolinea l'importanza della biodiversità e il ruolo cruciale delle api nel sostenere il nostro ambiente. Prepariamoci a riflettere su quanto dipendiamo da questi piccoli, ma potentissimi,

Roma, 31 maggio 2025 - E' allarme api nella contea di Whatcom, Stati Uniti, oltre 250 milioni di insetti melliferi si sono liberati dopo che un camion, che trasportava oltre 31 mila chili di alveari attivi, si è ribaltato. Gli sciami stanno sorvolando la zona, e la polizia della contea, fa sapere la Bbc, ha invitato i residentidel luogo, al confine con il Canada, a tenersi alla larga. Sul posto sono stati chiamati diversi apicoltori esperti per cercare di ricomporre le comunità di api con altri alveari: "L'obiettivo è salvare quante più api possibile", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, camion si ribalta: libere 250 milioni di api. Lo sceriffo: “State in casa”. Il video

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

Un incidente sorprendente ha scatenato il caos in Washington: un camion carico di 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato, liberando ben 250 milioni di api! Questo evento mette in luce un tema sempre più attuale: la salute degli impollinatori.

