Usa camion si ribalta e volano via 250 milioni di api

Un incidente stravolgente ha liberato nel cielo del Washington settentrionale ben 250 milioni di api mellifere. Il camion, che le trasportava, si è ribaltato, trasformando l’area in un frenetico volo di impollinatori. Questo evento sottolinea l’importanza delle api per il nostro ecosistema e la produzione alimentare. In un momento in cui la biodiversità è minacciata, è cruciale riflettere su come possiamo proteggere questi preziosi insetti.

Negli Usa un camion si ribalta e circa 250 milioni di api mellifere volano via. Il mezzo le stava trasportando e si è ribaltato nel nord-ovest dello Stato di Washington. L’incidente è avvenuto alle 4 del mattino vicino al confine canadese, nei pressi di Lynden, secondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom sui social media. Il rimorchio rovesciato a causa di una curva stretta. Sembra che il conducente abbia avuto problemi in una curva stretta, causando il ribaltamento del rimorchio, che trasportava circa 70.000 libbre di alveari, in un fosso, ha detto in una e-mail la portavoce della protezione civile della contea, Amy Cloud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, camion si ribalta e volano via 250 milioni di api

