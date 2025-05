usa caccia alla spia cinese nelle università

Negli Stati Uniti si intensifica la caccia alle spie cinesi nelle università, un fenomeno che va oltre la politica locale e si inserisce in un contesto globale di rivalità tra superpotenze. L'annuncio del Segretario di Stato Marco Rubio segna un cambio di passo: la revoca dei visti agli studenti stranieri diventa un’arma strategica. Ma quale impatto avrà sulla ricerca e sull’innovazione? È tempo di riflettere sul futuro accademico americano.

Lo avevamo scritto su queste pagine qualche giorno fa, l’offensiva di Trump contro gli studenti stranieri nelle università americane ha un solo vero grande obiettivo, la Cina. La dimostrazione è arrivata con l’annuncio da parte del Segretario di Stato Marco Rubio che gli Stati Uniti inizieranno a revocare «aggressivamente» i visti agli studenti di nazionalità cinese che studiano nelle università americane. Rubio, che non ha dato ulteriori indicazioni sui tempi e le modalità, ha accennato esplicitamente agli studenti «con legami con il Partito Comunista Cinese che studiano in settori sensibili», aggiungendo che è in programma anche la un rafforzamento dei criteri per tutte le domande di visto provenienti da Cina e Hong Kong. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it