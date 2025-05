Usa Biden ha iniziato le cure contro il cancro | Sto bene vincerò io

Joe Biden torna al centro dell'attenzione non solo per il suo ruolo politico, ma anche per la sua battaglia personale contro il cancro alla prostata. In un momento in cui la salute dei leader mondiali è sotto i riflettori, le sue parole di speranza e determinazione risuonano forti. "Mi sento bene", ha dichiarato, promettendo di combattere con tutte le sue forze. Un messaggio che ci ricorda l'importanza della resilienza e della salute nella vita di tutti noi.

Torna a parlare l’ex presidente Joe Biden, a margine dell’evento del Memorial Day nel Delaware. L’esponente dem ha dichiarato di aver iniziato le terapie per il trattamento del cancro alla prostata, che prevede l’assunzione di un farmaco. “L’aspettativa è che riusciremo a sconfiggerlo”, ha detto Biden – “ Mi sento bene ”. Durante il suo discorso, Biden ha invitato i presenti a ricordare i sacrifici di coloro che sono morti in battaglia. Ha anche parlato di suo figlio Beau, morto di cancro al cervello all’età di 46 anni. Due volte procuratore generale dello Stato, Beau Biden stava valutando la possibilità di candidarsi alla carica di governatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Biden ha iniziato le cure contro il cancro: “Sto bene, vincerò io”

Cerca Video su questo argomento: Usa Biden Ha Iniziato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ennesimo dietrofront di Trump sui dazi per l'Ue. E Putin «è impazzito»; Biden: «I medici sono ottimisti, sconfiggerò il cancro»; Legge in California per eliminare auto a benzina, ma Senato repubblicano la blocca; Ma per quale motivo Nippon Steel è un rischio di sicurezza nazionale per gli Usa?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Usa, Biden ha iniziato le cure contro il cancro: "Sto bene, vincerò io"

stream24.ilsole24ore.com scrive: (LaPresse) Torna a parlare l'ex presidente Joe Biden, a margine dell'evento del Memorial Day nel Delaware. L'esponente dem ha dichiarato di ...

Usa, Biden ha un tumore “aggressivo” alla prostata con metastasi ossee

Secondo ilfattoquotidiano.it: Una forma “aggressiva” di tumore alla prostata. È quello che è stato diagnosticato all’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Si tratta di un cancro con metastasi ossee, come annunciato dal suo uf ...

Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra

libero.it scrive: Milano, 30 mag. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la politica statunitense è diventata "divisa e aspra". Si tratta del suo primo discorso pubblico dopo l'annunc ...