Urban Carbon Farming | il CiC per la sostenibilità del verde urbano

Napoli lancia una sfida verde: lo Urban Carbon Farming. In un'epoca in cui il cambiamento climatico è una priorità, il Consorzio Italiano Compostatori propone un’innovativa strategia per rigenerare il verde urbano e combattere il riscaldamento globale. Un punto interessante? Il suolo diventa un alleato fondamentale nella lotta per la sostenibilità. Scopri come le città possono trasformarsi in polmoni verdi e contribuire attivamente al nostro futuro!

Napoli, 29 mag. (askanews) - Una proposta per rigenerare il verde delle città attraverso lo Urban Carbon Farming. È questo il progetto lanciato da Napoli, dal Consorzio Italiano Compostatori in occasione del Green Med Expo & Symposium. Il CiC è stato protagonista dell'incontro 'Urban Carbon Farming: il suolo è alleato contro il riscaldamento globale', un approfondimento dedicato all'uso della 'risorsa compost', ottenuta dalla raccolta differenziata, per la creazione e rigenerazione del verde urbano. Così Massimo Centemero direttore generale Consorzio Italiano Compostatori: 'L'urban carbon farming è riportare un po' nelle nostre città il concetto di Carbon Farming perché le nostre città hanno del verde, il verde che serve a noi per il benessere, per il vivere quotidiano, il verde sportivo, il verde ricreativo e quindi l'idea è di riportare gli stessi concetti che poi sono l'agricoltura, quindi la conservazione della fertilità organica dei suoli, la diminuzione delle emissioni, riportarle anche nelle nostre città, rappresentando noi il consorzio italiano compostatori, vogliamo partire da quella che è l'applicazione della sostanza organica in quelle che sono le nostre città'.

