Uomini e Donne la notizia dopo la scelta di Gianmarco in tv | Pazzesco Maria numero uno

Il colpo di scena a "Uomini e Donne" ha scosso il pubblico: Gianmarco ha scelto Cristina, lasciando Nadia con il cuore spezzato. Questo momento toccante non solo ha creato dibattito tra gli appassionati del dating show, ma riflette anche la crescente popolarità degli amori intensi e delle scelte audaci in TV. Maria De Filippi, regina indiscussa di questo format, continua a dimostrare quanto il cuore possa cambiare le sorti di una storia. Siete pronti a segu

Una notizia incredibile ha reso felicissima Maria De Filippi, a meno di 24 ore dalla scelta di Gianmarco Steri. La puntata di Uomini e Donne dedicata al tronista è andata in onda nella serata del 30 maggio su Canale 5 e alla fine lui ha deciso di legarsi sentimentalmente a Cristina, lasciando Nadia nella delusione più grande. Proprio il giorno successivo all’ultima puntata di Uomini e Donne Maria De Filippi è stata colta di sorpresa da una notizia stratosferica. C’è infatti chi l’ha premiata a dovere e lei non può che esserne orgogliosa. Contentissimi sicuramente anche Gianmarco e la sua neo fidanzata Cristina, visto che anche loro sono coinvolti da questa informazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Uomini e Donne: Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la non scelta di Gianmarco Steri

Segnala msn.com: Venerdì 30 maggio Uomini e Donne ha regalato al pubblico una puntata speciale in prima serata su Canale 5, che ha segnato la conclusione del trono di Gianmarco Steri. Il giovane tronista ha fatto la s ...

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato in lacrime dopo la mancata scelta di Gianmarco Steri: "Sembrava la persona giusta"

Riporta informazione.it: News VIP Gianmarco Steri ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Cristina Ferrara: ecco cosa ha rivelato Nadia Di Diodato subito dopo la scelta del tronista! Gianmarco Steri h ...

Uomini e Donne, Nadia crolla dopo il no di Gianmarco: “Mi sento scema”

Da msn.com: