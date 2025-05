Uomini e Donne Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara | pioggia di petali rosa per la nuova coppia

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, e il pubblico di Uomini e Donne non potrebbe essere più entusiasta! La pioggia di petali rosa ha celebrato un momento tanto atteso, dando vita a una nuova coppia che promette di far sognare. In un'epoca in cui l'amore è spesso messo alla prova da situazioni complesse, la loro scelta rappresenta una boccata d'aria fresca nel panorama dei reality. Chi sarà il prossimo a trovare il suo "per sempre"?

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. La tanto attesa scelta finale del tronista romano è andata in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, durante l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La decisione ha emozionato il pubblico e sancito la nascita di una nuova coppia molto attesa dai fan del programma. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la scelta finale emoziona il pubblico. Nel corso della serata, Gianmarco ha prima comunicato a Nadia Di Diodato che non sarebbe stata lei la scelta, per poi accogliere Cristina Ferrara, con cui ha deciso di intraprendere una relazione al di fuori del programma. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara: pioggia di petali rosa per la nuova coppia

