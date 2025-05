Uomini e Donne cosa è successo nell’ultima puntata | la scelta di Gianmarco Steri

L'ultima puntata di Uomini e Donne ha sorpreso tutti con la scelta di Gianmarco Steri, un momento che ha segnato la fine di una stagione intensa e ricca di emozioni. In un contesto televisivo sempre più competitivo, il suo percorso da corteggiatore a tronista ha dimostrato quanto sia importante la sincerità nei legami. Un colpo di scena che invita a riflettere su come l’amore possa sorprendere anche nei format più tradizionali!

L'ultima puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena con la scelta di Gianmarco Steri andata in onda in prima serata. La stagione dello show dunque si è conclusa diversamente dal solito, regalando al pubblico momenti ricchi di tensione ed emozioni forti. Chi è la scelta di Gianmarco Steri. Prima corteggiatore, poi tronista, Gianmarco Steri è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori. Così tanto che Maria De Filippi ha deciso di portare la sua scelta a Uomini e Donne in prima serata. Una decisione che ha portato il programma a scontrarsi con la finale di Sognando.Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, arrivato alle battute finali.