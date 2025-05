Uno sguardo solidale | gli alunni del Fermi di Aragona realizzano protesi ottiche per i bambini della coop Familia

Gli studenti dell'IIS "Fermi" di Aragona stanno dimostrando che la solidarietà e l'innovazione possono andare di pari passo. Con il progetto Pnrr “Uno sguardo solidale”, realizzano protesi ottiche per bambini della cooperativa Familia, portando speranza e futuro a chi ne ha più bisogno. Un'iniziativa che non solo cambia vite, ma rappresenta anche un esempio illuminante di come la scuola possa essere un motore di cambiamento sociale. Non perdere l'occasione di scoprire di più su questa storia

Un progetto che unisce scuola, innovazione e solidarietà ha preso vita nei locali della cooperativa Familia di Aragona, dove gli studenti dell’Iis “Fermi” si sono resi protagonisti di un’iniziativa tanto significativa quanto commovente. Nell’ambito del progetto Pnrr “Uno sguardo solidale”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Uno sguardo solidale: gli alunni del Fermi di Aragona realizzano protesi ottiche per i bambini della coop “Familia”

Uno sguardo solidale: gli studenti del Fermi di Aragona realizzano protesi ottiche per i bambini della cooperativa "Familia".

