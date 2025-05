Università di Torino 48 prof congelano le carriere per l’assunzione dei precari | Prima dare un futuro a chi tiene in piedi la didattica

All'Università di Torino, 48 professori hanno preso una decisione audace: congelare le proprie carriere per garantire un futuro ai precari che sostengono la didattica. Questo gesto pionieristico nel Dipartimento di Culture, Politica e Società potrebbe dare inizio a una nuova era nel mondo accademico italiano, dove la stabilizzazione del personale precario si fa finalmente priorità. Un chiaro segnale che il cambiamento è possibile, se si mettono al centro le persone.

All'Università di Torino succede qualcosa che potrebbe segnare un precedente nazionale: per la prima volta, un dipartimento ha deciso di sospendere i passaggi di carriera da professore associato a ordinario per destinare le risorse disponibili alla stabilizzazione del personale precario. Accade nel Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS), dove il 20 maggio una mozione in tal senso è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento. Una decisione netta, nata dalla proposta di 48 professori associati su 68, che si sono detti pronti a rinunciare – almeno per ora – alla propria progressione di carriera, pur di accendere i riflettori su un sistema che esclude.