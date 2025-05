United Airlines riprende i voli da New York a Tel Aviv dopo attacco missilistico

United Airlines segna un importante passo verso la normalità, riprendendo i voli da New York a Tel Aviv dopo l'attacco missilistico. Questo gesto non solo riaccende i legami tra Stati Uniti e Israele, ma sottolinea anche la resilienza del settore turistico, in un momento in cui la sicurezza e la mobilità sono più che mai al centro dell'attenzione globale. La ripresa dei voli è un segno di speranza per il futuro.

La United Airlines ha annunciato che riprenderà i voli per Israele la prossima settimana. Lo riportano i media israeliani. La compagnia aerea tornerà a volare da New York a Tel Aviv dal 5 giugno prossimo, diventando il secondo vettore statunitense a tornare all' aeroporto Ben Gurion da quando un missile balistico degli Houthi ha colpito lo scalo all'inizio di maggio. "Questa ripresa è il risultato di una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e di una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti", ha affermato United in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - United Airlines riprende i voli da New York a Tel Aviv dopo attacco missilistico

Lettnin (United Airlines) “Felici di collegare Palermo e New York”

United Airlines celebra un traguardo storico aprendo il primo collegamento diretto tra Palermo e New York.

Cerca Video su questo argomento: United Airlines Riprende Voli Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La United Airlines riprende i voli per Israele dal 5 giugno

Scrive ansa.it: La United Airlines ha annunciato che riprenderà i voli per Israele la prossima settimana. Lo riportano i media israeliani. (ANSA) ...

United airlines riprende i voli da new york a tel aviv dopo lo stop causato da attacchi missilistici

Come scrive gaeta.it: United Airlines riprende i voli tra New York e Tel Aviv dal 5 giugno 2025 dopo la sospensione causata dall’attacco missilistico degli Houthi all’aeroporto Ben Gurion, con misure di sicurezza rafforzat ...

United Airlines-JetBlue, patto commerciale su New York: e il colosso americano tornerà al «JFK» (grazie agli slot prestati)

Secondo corriere.it: JetBlue darà a United 7 coppie di slot al «JFK» mentre United presterà a JetBlue 8 coppie nel suo hub di Newark. Parte la sfida nel principale aeroporto della Grande Mela ...