Unipg il candidato Rettore Gammaitoni ironizza sui sondaggi | Fanta-Rettore e gregge degli indecisi

Luca Gammaitoni, candidato rettore dell'Università di Perugia, ha colto l'occasione per ironizzare sui sondaggi del "fanta-Rettore". Il suo video virale, girato in un contesto bucolico, non solo diverte ma stimola a riflettere sul crescente potere delle opinioni online. In un'epoca in cui i social media influenzano le decisioni, chi realmente conosce il proprio "gregge" di indecisi? Un esempio di come la leggerezza possa affrontare temi seri

Sabato pomeriggio Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, ha pubblicato su Facebook un reel diventato virale, in cui commenta con ironia la comparsa online di un "fanta-Rettore", corredato di sondaggi e proiezioni anonime sull'esito del voto. Nel video, girato in un'atmosfera bucolica tra gli alberi di ciliegio, il fisico perugino scherza sul proliferare di dati e stime a pochi giorni dal voto: "Secondo alcuni sondaggi sono primo, secondo altri terzo, secondo altri ancora quarto. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta", afferma sorridendo. Gammaitoni invita però a prendere le distanze da questi numeri: "Diffidate – dice – sono dati privi di qualunque valore scientifico, messi in circolazione ad arte per provare a orientare 'il gregge' degli indecisi".

Daniele Porena, candidato Rettore: “Indignato per la narrazione mediatica su Perugia. Serve un impegno comune per tutelare l’immagine della città”

Daniele Porena, candidato Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, si è dichiarato indignato per la rappresentazione mediatica della città, sollecitando un impegno collettivo per proteggere l'immagine di Perugia.

Luca Gammaitoni: “L’Università di Perugia ha bisogno di una torta più grande, non di litigare sulle fette”

Luca Gammaitoni candidato Rettore

Università di Perugia, corsa a 5 per il Rettore. Gammaitoni esce allo scoperto

