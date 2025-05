Unindustria ‘Che resti in famiglia’ vince voto popolare di Premio Film Impresa 2025

Il documentario "Che resti in famiglia" di Mariella Sellitti, vincitore del Premio Film Impresa 2025, celebra il legame tra tradizione e innovazione nel mondo dell'olio. In un'epoca in cui le storie autentiche si fanno sempre più rare, questo lavoro rappresenta un faro per chi cerca l'identità nei prodotti locali. Scopri come la passione familiare può trasformarsi in un modello di successo, ispirando un'intera generazione!

(Adnkronos) – E' 'Che resti in famiglia', un documentario diretto da Mariella Sellitti, prodotto da Luigi D'Arcangelo Produzioni per l'azienda olearia L'Acropoli di Puglia il lavoro che ha vinto il voto popolare online nella edizione 2025 di Premio Film Impresa. Il riconoscimento arriva dopo il successo della terza edizione – con una cornice di pubblico .