Unieuro Forlì | Tavernelli brilla Perkovic e Harper decisivi nei playoff

L'Unieuro Forlì si fa strada nei playoff grazie a Tavernelli, Brilla, Perkovic e Harper, veri protagonisti sul campo. Mentre l'intensità cresce, è interessante notare come Parravicini, pur con un avvio promettente, debba trovare equilibrio per non forzare i tiri. La pressione dei playoff può trasformarsi in opportunità: il momento chiave è alle porte. Sarà cruciale mantenere la calma per concretizzare le potenzialità del team!

Parravicini 5. Incoraggiante l'inizio, poi nonostante l'impegno non concretizza in attacco: sbaglia e forza troppo; non deve farsi prendere dalla foga. Chiude con 2 assist, importante il canestro del +12 sul 77-65. Cinciarini 6,5. Male nella prima metà, però mentalmente è sempre dentro la partita. Poi nel terzo quarto 'si scalda' e all'inizio del quarto periodo segna i primi 6 punti Unieuro portando i forlivesi a +10 sul 75-65. E difende e va a rimbalzo come un ossesso. Tavernelli 8. Il migliore in campo e il più continuo offensivamente e difensivamente. Inizia bene (8 punti, 3 assist e 2 recuperi nella prima metà), poi le sue due bombe nel secondo quarto tengono Forlì in linea di galleggiamento nel momento in cui Camara spadroneggia.

L'Unieuro Forlì subisce un'altra sconfitta in gara2 contro Cividale, portando la squadra con le spalle al muro nella serie.

