Unieuro Forlì supera RivieraBanca Rimini in gara3 | accorciata la serie sul 2-1

Unieuro Forlì si rilancia nella semifinale con una vittoria dal sapore di rivincita contro RivieraBanca Rimini, accorciando le distanze sul 2-1. Un successo che dimostra l’importanza della determinazione e del lavoro di squadra, elementi chiave nel basket moderno. Con giocatori come Perkovic e Tavernelli in grande forma, il sogno di ribaltare la serie è vivo più che mai. Riuscirà Forlì a continuare questa corsa emozionante? La risposta nella prossima sfida

Unieuro Forlì 87 RivieraBanca Rimini 78 UNIEURO FORLÌ: Parravicini 5 (24, 03), Cinciarini 8 (34, 04), Tavernelli 16 (22, 45), Gaspardo 6 (25), Perkovic 22 (47, 49), Pascolo 9 (46), Magro, Del Chiaro 6 (38, 02), Pollone (02, 01), Sanviti ne, Errede ne, Harper 15 (39, 25). All. Martino. RIVIERABANCA RIMINI: Anumba 3 (11 da 3), Grande 19 (12, 510), Tomassini (01, 05), Conti 3 (12 da 3), Masciadri 8 (23 da 3), Sankare ne, Marini 4 (14, 04), Amaroli ne, Robinson 15 (23, 36), Johnson 11 (47, 12), Simioni (03, 01), Camara 15 (77). All. Dell’Agnello. Arbitri: Vita, Berlangieri, Centonza. Parziali: 27-16, 41-42, 69-63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Unieuro Forlì supera RivieraBanca Rimini in gara3: accorciata la serie sul 2-1

L’Unieuro Forlì cade anche in gara2 a Cividale

L'Unieuro Forlì subisce un'altra sconfitta in gara2 contro Cividale, portando la squadra con le spalle al muro nella serie.

