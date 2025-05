UniBS Bandi per Tutor Universitari AA 2025 26 | scadenza il 23 giugno

L'Università degli Studi di Brescia apre le porte a nuove opportunità con i bandi per tutor universitari dell'Anno Accademico 2025/2026. Fino al 23 giugno, gli studenti possono candidarsi per posizioni che non solo arricchiscono il curriculum, ma favoriscono anche la crescita personale e professionale. Non perdere l'occasione di diventare un punto di riferimento per i tuoi colleghi! Scopri come la tua passione per l'insegnamento può fare la differenza.

Pubblicati i nuovi bandi per la selezione dei tutor universitari relativi all’Anno Accademico 20252026. Gli studenti interessati possono candidarsi entro le ore 10.00 del 23 giugno 2025, scegliendo tra diverse posizioni disponibili all’interno dell’Ateneo. La domanda va presentata online tramite il portale ESSE3. Opportunità di tutorato: ecco le posizioni disponibili Sono attualmente aperte le selezioni . UniBS, Bandi per Tutor Universitari AA 202526: scadenza il 23 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

