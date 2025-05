Un' estate da 211 milioni di presenze gli stranieri sorpassano gli italiani Aumentano i tedeschi rallentano gli americani Bene il 2 giugno

L'estate italiana si preannuncia da record, con 211 milioni di presenze e gli stranieri che superano gli italiani! Un trend sorprendente: gli arrivi da Germania e altre nazioni crescono, mentre gli americani mostrano segnali di rallentamento. Il weekend del 2 giugno è già un successo, con l'80% delle prenotazioni. Un chiaro segnale che l'appeal delle nostre città d'arte e laghi continua a incantare il mondo! Preparati a vivere emozioni indimenticabili!

La stagione estiva parte con un mini-esodo: per il weekend lungo del 2 giugno risultano prenotate l’80% delle sistemazioni disponibili online, con punte del 90% nella giornata di sabato per le destinazioni piĂą attrattive. Gli arrivi dall’estero spingono le prenotazioni nelle cittĂ d’arte e nelle localitĂ dei laghi. Un buon auspicio per l’andamento dell’estate, le cui previsioni sono favorevoli:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un'estate da 211 milioni di presenze, gli stranieri sorpassano gli italiani. Aumentano i tedeschi, rallentano gli americani. Bene il 2 giugno

