Un’antica tradizione per l’Ascensione di Gesù al Cielo | l’acqua che profuma di rose

Il giorno dell'Ascensione di Gesù si tinge di rose in Campania con una tradizione affascinante: l'acqua profumata di rose. Questa pratica, custodita gelosamente dalle nonne, non è solo un rito, ma un legame profondo con le radici culturali. In un'epoca in cui riscoprire le tradizioni è un trend sempre più forte, l'acqua di rose diventa simbolo di spiritualità e comunità. Scopri il suo significato e come può arricchire la tua vita quotidiana

C'è una bella tradizione, molto diffusa in particolare in Campania, per il giorno dell'Ascensione di Gesù. Risale a molto tempo fa, tanto che è annoverata in quelle "tradizioni delle nonne" che è bene far conoscere, perché si tramandi alle nuove generazioni. È comunemente conosciuta come "l'acqua di rose dell'Ascensione", ma la storia che c'è dietro.