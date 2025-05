Una stella “vagabonda” può distruggere la Terra e le probabilità sono più alte del previsto | lo studio

Una stella vagabonda potrebbe minacciare il nostro pianeta? Secondo uno studio recente, le probabilità di un incontro fatale sono più alte del previsto. Grazie a un modello matematico all'avanguardia, i ricercatori hanno individuato un aumento degli eventi ravvicinati che potrebbero destabilizzare il nostro Sistema Solare. In un'epoca in cui parliamo sempre di sostenibilità e sicurezza, è affascinante riflettere su come l'universo possa riservarci sorprese inaspettate. Preparati a scopr

Grazie a un sofisticato modello matematico due ricercatori hanno determinato che le probabilità che la Terra possa essere distrutta da una stella di campo (vagabonda) sono molto più alte del previsto, a causa del numero di passaggi ravvicinati e dell'instabilità innescata nel Sistema solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Una stella “vagabonda” può distruggere la Terra e le probabilità sono più alte del previsto: lo studio