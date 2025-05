Una settimana di tennis al femminile tutto pronto per il Palermo Ladies Open

Tutto è pronto per il Palermo Ladies Open, un evento che celebra il talento femminile nel tennis, giunto alla sua trentaseiesima edizione. Questo torneo non è solo una competizione, ma un'opportunità per mettere in luce le straordinarie atlete del circuito Wta 125. In un momento storico in cui il sport al femminile sta conquistando sempre più spazio e visibilità, il Palermo Ladies Open rappresenta una vetrina fondamentale. Non perderti la presentazione ufficiale il 5 giugno!

Prende ufficialmente il via la trentaseiesima edizione dei Palermo Ladies Open, il torneo internazionale di tennis femminile, inserito nel circuito Wta 125. La presentazione alla stampa è in programma giovedì 5 giugno, alle ore 10.30, al Country time club di viale dell'Olimpo.

Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini volano nella finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile degli Internazionali Bnl d’Italia.

