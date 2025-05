Una scogliera viva per difendere la costa in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna nasce una scogliera viva, un progetto innovativo per difendere le coste dall'erosione e dalle inondazioni. Utilizzando ostriche e altri organismi marini, questa soluzione biogenica non solo protegge l’ambiente, ma contribuisce a ripristinare habitat vitali. In un momento in cui il Mediterraneo è sempre più minacciato, iniziative come queste rappresentano un passo cruciale verso un futuro sostenibile. Scopri come la natura può diventare il nostro migliore alleato!

Come l’intero Mediterraneo anche le coste italiane sono sempre più esposte ai rischi causati dall’erosione, dalle inondazioni e dalla perdita di habitat naturali. In Emilia-Romagna è in corso un progetto innovativo che punta a contrastare questi fenomeni con una scogliera viva, in gergo tecnico biogenica. L’intervento si basa sull’utilizzo di ostriche e vermi sabellaria per costruire una barriera naturale capace di proteggere la linea di costa. Il progetto LIFE NatuReef. Il progetto LIFE NatuReef è co-finanziato dall’Unione europea e guidato dall’Università di Bologna. L’obiettivo è realizzare una scogliera formata da ostriche e sabellarie autoctone perché sono in grado di contrastare l’erosione senza danneggiare l’ambiente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Una scogliera viva per difendere la costa in Emilia-Romagna

