Una partita senza storia Il 5-0 del Psg all' Inter è lo scarto più pesante nella storia delle finali di Champions

Il 5-0 del PSG sull'Inter segna un nuovo capitolo nella storia delle finali di Champions League, riscrivendo il record di scarto. Un risultato che non solo colpisce per la sua dimensione, ma offre anche uno spunto riflessivo sul divario crescente tra club storici e nuove potenze del calcio europeo. In un'era in cui il talento si mescola con enormi investimenti, la domanda è: chi fermerà il dominio dei parigini?

Il 5-0 del Paris Saint Germain all'Inter entra nella storia della Champions League come la vittoria con maggior scarto di gol in una finalissima della massima competizione europea. Nel 1994 era stato il Milan a battere il Barcellona 4-0, stesso risultato nell'89 sulla Steaua, mentre nel 1974 il Bayern Monaco aveva superato l'Atletico Madrid sempre con quattro gol a zero; ancora prima, nel 1960,.

