Una Panda per i servizi sociali Da molti anni era inutilizzata La Misericordia l’ha riaccesa

Una Panda riaccesa per i servizi sociali: a Barga, la Misericordia ha restituito vita a un mezzo dimenticato. Questo gesto non è solo un atto pratico, ma un simbolo di come le associazioni locali possano trasformare risorse inutilizzate in aiuto concreto per la comunità. Con iniziative simili, ci ricordiamo che ogni piccolo passo conta nel costruire un futuro più solidale. Il potere del volontariato è in continua evoluzione!

Le Misericordie sono tante in Italia, ma di fatto lo spirito, il ruolo che svolgono al servizio della comunità, è sempre lo stesso. Per questo sono importanti iniziative come quella che ha visto la luce lunedì mattina a Barga dove, accanto alla realtà della Caritas "Le Formiche" che con la sua responsabile Antonietta Aurori ha gentilmente ha messo a disposizione un suo spazio, è stata presentata la Panda 4x4 che d’ora in poi opererà sul territorio del capoluogo a supporto dei tanti servizi di trasporto sanitario e ordinario che svolge la Misericordia del Barghigiano. I volontari di Barga, possono insomma adesso usufruire per svolgere i servizi di cui sono incaricati, di questo mezzo, senza doversi spostare sulla sede di Fornaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Panda per i servizi sociali. Da molti anni era inutilizzata. La Misericordia l’ha “riaccesa“

lanazione.it scrive: Il mezzo era stato acquistato anni fa con il contributo degli abitanti di Filecchio e Loppia. Ora sarà utilizzata dai volontari di Barga per fornire assistenza in tutto il territorio.

