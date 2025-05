Una panchina gialla per dire no al bullismo

A Grottazzolina è stata inaugurata una panchina gialla, un simbolo forte contro il bullismo e il cyberbullismo. Questo arredo urbano non è solo un posto dove sedersi, ma un invito al dialogo e alla comprensione tra le generazioni. In un'epoca in cui la tecnologia può isolare, iniziative come questa pongono l'accento sull'importanza del confronto. È il momento di trasformare le parole in azioni: siediti, parla e ascolta.

Inaugurata a Grottazzolina la panchina gialla, simbolo della lotta al bullismo e il cyber bullismo. Un arredo urbano che ha la sua praticità, ma anche simbolo che rappresenta dialogo e confronto. Il progetto è partito dalle classi 4 e 5 della scuole elementare ‘Diaz’ di Grottazzolina, a cui si sono aggiunti la Consulta e l’Amministrazione. La panchina è stata realizzata e decorata con il supporto dell’artista Anna Maria Ciuccarelli, e quindi istallata di fronte alla scuola elementare il 28 maggio alla presenza delle autorità comunali, ai responsabili del progetto con le scuole: Marco Alici, Iacopo Angelini, Loris Carucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una panchina gialla per dire no al bullismo

Al Lido una panchina gialla contro il bullismo: "Parlate con i vostri figli"

Nel cuore del Lido, una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo invita alla riflessione.

Carpenedolo, una panchina gialla davanti scuola per dire no al bullismo

giornaledibrescia.it scrive: Collocata nel giardinetto antistante il polo scolastico di Carpenedolo, in via Dante, è stata inaugurata ieri mattina «Gina, la panchina gialla». Un momento molto importante per tutti gli studenti.

A Sarsina una panchina gialla contro il bullismo

Scrive corrierecesenate.it: È stata installata all'esterno della biblioteca. All'inaugurazione gli studenti delle scuole medie e dell’Istituto Marconi ...

Inaugurata a fano la panchina gialla contro il bullismo per sostenere bambini e famiglie in città

gaeta.it scrive: a fano inaugurata la panchina gialla in via Simonetti davanti al circolo nautico Vivani, realizzata dagli studenti della scuola Gentile per sensibilizzare contro il bullismo con il supporto del Comune ...