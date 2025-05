Una panchina bianca in memoria dell’ingegner Greco e di tutte le vittime del lavoro

A Lecce, una panchina bianca è stata installata in onore dell'ingegner Antonio Greco e di tutte le vittime del lavoro, un gesto potente che invita alla riflessione. Questo simbolo non è solo un omaggio, ma anche un richiamo alla sicurezza sul lavoro, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la salute dei lavoratori deve essere al centro delle politiche aziendali. Una seduta che parla, un invito a non dimenticare e a migliorare.

LECCE - Una panchina bianca per non dimenticare, in memoria di Antonio Greco e di tutte le vittime del lavoro. È stata recentemente installata presso la piazzetta all’angolo tra via Tito Minniti e via 95° Reggimento Fanteria, nel cuore della città di Lecce, una panchina commemorativa in ferro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Una panchina bianca in memoria dell’ingegner Greco e di tutte le vittime del lavoro

“Messa in panchina”, delusione per Bianca Guaccero: la Rai si è già dimenticata di lei?

La recente "messa in panchina" di Bianca Guaccero ha sollevato interrogativi sulla sua posizione nel mondo televisivo.

Cerca Video su questo argomento: Panchina Bianca Memoria Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una panchina per non dimenticare: in memoria dell'ing. Antonio Greco e di tutte le vittime del lavoro; UNA MACCHINA COLLETTIVA PER LA SENSIBILIZZAZIONE: TERRITORIO, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI IN MARCIA PER LA SICUREZZA STRADALE. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Una panchina bianca in memoria dell’ingegner Greco e di tutte le vittime del lavoro

Si legge su lecceprima.it: L’iniziativa nasce dalla volontà dei familiari del professionista che ha perso la vita il 5 novembre dello scorso anno a seguito di una caduta da un’impalcatura durante un sopralluogo in un cantiere.

Le foto dell’inaugurazione a Monza della panchina bianca in memoria delle vittime sul lavoro

Lo riporta mbnews.it: Oggi, 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Amministrazione Comunale di Monza ha posato una Panchina Bianca, in memoria di tutte le ...

Una panchina bianca davanti al tribunale di Monza: ecco il profondo significato

Scrive mbnews.it: In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge oggi 28 aprile, l’amministrazione comunale di Monza ha posato una panchina bianca, in memoria di tutte ...