una palestra ad hoc e una sala interviste torre per le televisioni

Un nuovo modo di vivere il calcio! La ristrutturazione della torre delle televisioni porta un'aria di innovazione nel mondo dello sport. Con una palestra dedicata e postazioni esclusive per gli ospiti, ogni partita diventa un'esperienza unica. Immaginate di seguire l'azione da un field box privato, coccolati da catering e comodità . Questo è il futuro del tifo, dove il comfort incontra la passione. Non vorrete perdervelo!

Postazioni televisive, una nuova palestra, ma anche le sale interviste, la rinnovata sala stampa e i nuovissimi field box: saranno circa dieci, ciascuno con 14 posti a sedere, dotati di servizi catering e bagni riservati. In totale, 140 posti a bordo campo pensati per ospiti e spettatori che vorranno vivere la partita da una posizione esclusiva. Sono queste alcune delle aree e lavorazioni previste a carico del Pisa Sporting Club, contenute nel progetto di adeguamento dell’Arena Garibaldi per il campionato di Serie A. Il documento, redatto dallo studio Archea Associati, è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it